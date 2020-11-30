«Кто твой президент?» — «Лукашенко». Парень, который каялся на видео, сейчас в больнице с сотрясением мозга

Источник материала: Салiдарнасць

Во время «Марша соседей» силовики задержали 30-летнего дизайнера Яна К. Вечером было выложено видео с его «признаниями», сделанными в автобусе силовиками.

Как выяснил onliner.by , вчера Яна увезли в БСМП, и сейчас он находится в отделении нейрохирургии. В данный момент парень в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.

— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...

Сколько Ян пробудет в больнице, пока неизвестно.

Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. Вид у него неважный, лицо красное. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения и сообщает, кто его президент.