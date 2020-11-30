ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кто твой президент?» — «Лукашенко». Парень, который каялся на видео, сейчас в больнице с сотрясением мозга

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Во время «Марша соседей» силовики задержали 30-летнего дизайнера Яна К. Вечером было выложено видео с его «признаниями», сделанными в автобусе силовиками.

Как выяснил onliner.by, вчера Яна увезли в БСМП, и сейчас он находится в отделении нейрохирургии. В данный момент парень в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.

— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...

Сколько Ян пробудет в больнице, пока неизвестно.

Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. Вид у него неважный, лицо красное. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения и сообщает, кто его президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«В моих планах поработать до 99. А там будет видно». Александр Фельдман. Анонс программы «В людях»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика