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Плюс один миллиард: внешний госдолг Беларуси взял планку $18 млрд
Источник материала: Myfin
Государственный долг Республики Беларусь на 1 ноября текущего года составил 57,9 млрд рублей. Он вырос по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.
В Минфине также сообщили, что в январе-октябре 2020 года были привлечены внешние государственные займы на 2 548,9 млн долларов США в эквиваленте.
Погашение
Внутренний государственный долг на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.
В январе-октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 297,6 млн долларов в эквиваленте и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.
Источник: Myfin.by
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Внешний государственный долг на 1 ноября 2020 года составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%. Об...
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