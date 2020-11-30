Плюс один миллиард: внешний госдолг Беларуси взял планку $18 млрд

Источник материала: Myfin

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Государственный долг Республики Беларусь на 1 ноября текущего года составил 57,9 млрд рублей. Он вырос по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.

В Минфине также сообщили, что в январе-октябре 2020 года были привлечены внешние государственные займы на 2 548,9 млн долларов США в эквиваленте.

Погашение внешнего госдолга в январе-октябре 2020 года составило 1 388,2 млн долларов.

Внутренний государственный долг на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.

В январе-октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 297,6 млн долларов в эквиваленте и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.