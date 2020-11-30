Источник материала: Myfin

​В центре Минска появился дворец из сказки «Щелкунчик»

Праздничное оформление выдержано в стиле арт-деко: современные мотивы соединили с новогодней сказкой и белорусским орнаментом. В качестве декораций – украшения с шахматным рисунком и праздничные венки. Возле камина гостей встречает с подарками Щелкунчик.



Флагманский офис Банка Дабрабыт находится на Победителей, 3 рядом с Немигой и бизнес-центром Royal Plaza. Большую часть пространства здесь занимает лаунж-зона с мягкими креслами и диванами. Помимо обмена валюты и других банковских операций, можно погреться у декоративного камина, устроить фотосессию или просто отдохнуть в сказочной атмосфере. Вскоре здесь появится еще и своя кофейня.



Новогодняя фотозона

«Флагманский офис Банка Дабрабыт открылся летом. В этом отделении это первый Новый год, поэтому мы хотели сделать что-то особенное и обязательно обыграть национальные мотивы. Помещение находится в оживленном месте, мы уверены, что сказка принесла праздничную атмосферу в центр Минска», – подчеркнули в Банке Дабрабыт.