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В центре Минска появился дворец из сказки Щелкунчик

30.11.2020 15:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В центре Минска появился дворец из сказки «Щелкунчик»

Праздничное оформление выдержано в стиле арт-деко: современные мотивы соединили с новогодней сказкой и белорусским орнаментом. В качестве декораций – украшения с шахматным рисунком и праздничные венки. Возле камина гостей встречает с подарками Щелкунчик.

Флагманский офис Банка Дабрабыт находится на Победителей, 3 рядом с Немигой и бизнес-центром Royal Plaza. Большую часть пространства здесь занимает лаунж-зона с мягкими креслами и диванами. Помимо обмена валюты и других банковских операций, можно погреться у декоративного камина, устроить фотосессию или просто отдохнуть в сказочной атмосфере. Вскоре здесь появится еще и своя кофейня.


Новогодняя фотозона

«Флагманский офис Банка Дабрабыт открылся летом. В этом отделении это первый Новый год, поэтому мы хотели сделать что-то особенное и обязательно обыграть национальные мотивы. Помещение находится в оживленном месте, мы уверены, что сказка принесла праздничную атмосферу в центр Минска», – подчеркнули в Банке Дабрабыт.

*партнерский материал, УНП 192981597

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Банк Дабрабыт превратил флагманское отделение на проспекте Победителей во дворец из сказки Щелкунчик . Новогодняя фотозона открыта для всех желающих сделать...
 
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