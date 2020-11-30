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В центре Минска появился дворец из сказки Щелкунчик
Источник материала: Myfin
Праздничное оформление выдержано в стиле арт-деко: современные мотивы соединили с новогодней сказкой и белорусским орнаментом. В качестве декораций – украшения с шахматным рисунком и праздничные венки. Возле камина гостей встречает с подарками Щелкунчик.
Флагманский офис
«Флагманский офис Банка Дабрабыт открылся летом. В этом отделении это первый Новый год, поэтому мы хотели сделать что-то особенное и обязательно обыграть национальные мотивы. Помещение находится в оживленном месте, мы уверены, что сказка принесла праздничную атмосферу в центр Минска», – подчеркнули в Банке Дабрабыт.
*партнерский материал, УНП 192981597
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Банк Дабрабыт превратил флагманское отделение на проспекте Победителей во дворец из сказки Щелкунчик . Новогодняя фотозона открыта для всех желающих сделать...
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