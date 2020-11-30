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В Могилеве 18-летняя девушка с двухнедельным стажем вождения врезалась в микроавтобус
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 29 ноября Chevrolet врезался в микроавтобус. За рулем легковушки была неопытная водитель — она получила удостоверение чуть более двух недель назад,
Авария произошла в 17.15 на улице Симонова. 18-летняя могилевчанка выезжала на Chevrolet со второстепенной дороги, не пропустила микроавтобус Peugeot и столкнулась с ним.
Пострадала 49-летняя пассажирка легковушки — она в больнице.
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В больницу попала 49-летняя пассажирка Chevrolet.
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