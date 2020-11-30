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В Минске микроавтобус, в котором обычно ездят силовики, сбил неизвестного в балаклаве

30.11.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске тонированный микроавтобус, в котором обычно перевозят силовиков, сбил неизвестного в балаклаве. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «МотолькоПомоги».

На записи видно, как на улице Городской Вал люди в балаклавах бежали по проезжей части. В какой-то момент одного из них «догнал» тонированный микроавтобус (в таких обычно ездят силовики).

В результате наезда мужчина в балаклаве сделал кувырок вперед, после чего попытался что-то высказать водителю, но вскоре развернулся и побежал дальше. Судя по всему, серьезных травм он не получил.

 
Теги: Минск
 
 
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От удара мужчина сделал кувырок вперед, после чего попытался что-то высказать водителю, однако вскоре развернулся и побежал дальше.
 
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