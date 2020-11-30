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Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале: на него не хватило бюджета

30.11.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Персонажа Мэрилина Мэнсона вырезали из мини-сериала «Противостояние» из-за недостатка бюджета. Об этом пишет Entertainment Weekly.


Фото: instagram.com/lindsayusichofficial

Режиссер Джош Бун уточнил, что роль Мэнсона решили вырезать из-за очень скромного бюджета.

— Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роли Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали кавер песни The End группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был скромный бюджет, от некоторых наших желаний нам пришлось отказаться.

Он также добавил, что решение вырезать этого эпизодического героя пришло еще и из-за того, что Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика.

«Противостояние» — фантастический ужастик о том, как на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение стоит жизни тысячам людей — начинается эпидемия. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремится к мировому господству. Премьера сериала запланирована на 17 декабря 2020 года.

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Персонажа Мэрилина Мэнсона вырезали из мини-сериала «Противостояние» из-за недостатка бюджета. Об этом пишет Entertainment Weekly.
 
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