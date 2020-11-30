Спросили «Белтелеком», почему в браузере не открываются ссылки на Telegram

Источник материала: Tut.by

В субботу, 28 ноября, мы писали , что у некоторых абонентов перестали открываться ссылки в браузере формата https://t.me/. При попытке перейти появляется сообщение вроде «подключение не защищено» или «не удается получить доступ к сайту». При этом в приложении подобных проблем нет. Спросили «Белтелеком», с чем это может быть связано.



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Напомним, Telegram-канал «За BYnet» связывает это с тем, что в список ограниченного доступа БелГИЭ был внесен веб-доступ по ссылке формата https://t.me/ к популярным телеграм-каналам, ранее признанным экстремистскими. Но, как нам пояснил технический специалист, нельзя заблокировать лишь один канал — в итоге заблокируется весь домен.

Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами закрыт для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Причем ссылку на данный популярный телеграм-канал уже вносили в список ресурсов ограниченного доступа — но тогда в виде ссылки в формате t.me. В итоге 22 октября некоторые абоненты A1 начали испытывать сложности с доступом к ресурсу t.me через определенные браузеры, например Google Chrome, — эту неисправность устранили в тот же день.

Как нам позже пояснили в А1, причиной послужили технические особенности автоматизированной проверки трафика. «Данная проверка применяется компанией только в отношении IP-адресов, которые используются для доступа к ресурсам, находящимся в списке ограничений на основании решений Министерства информации Республики Беларусь, — прокомментировали в компании. — В связи с тем, что одни и те же IP-адреса могут применяться как для доступа к разрешенным ресурсам, так и к ресурсам из списка ограничений, как в случае с адресом t.me, все соединения на такие IP-адреса верифицируются дополнительно. Если в соответствии с проверкой соединение происходит не с ресурсом из списка ограничений, оно успешно устанавливается, а доступ для пользователей разрешается. При этом необходимо учитывать, что различные браузеры имеют собственные настройки безопасности, что в некоторых случаях может затруднять доступ пользователей к ресурсу».

Сейчас трудности с доступом к постам в Telegram сохраняются, в частности, у абонентов byfly (по крайней мере, в Google Chrome и Opera). Поэтому мы отправили в «Белтелеком» следующие вопросы: с чем связано данное затруднение и могло ли послужить его причиной внесение адреса определенного Telegram-канала по ссылке в браузере в список ограниченного доступа?

— Система мониторинга работоспособности оборудования РУП «Белтелеком» отклонений в работе сети Интернет не зафиксировала, то есть проблем с доступом не возникало. Доступ к ресурсу telegram или к отдельным ссылкам указанного ресурса находится вне компетенции РУП «Белтелеком», — ответили в компании оператора.