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Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2

30.11.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграло хозяевам площадки – ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2

С первых минут «железнодорожники» показали, кто в доме хозяин, и после двух периодов счет был 2:0 в пользу «Локомотива». Однако дружина Крэйга Вудкрофта припасла сюрприз. В последней двадцатиминутке белорусы заиграли. Сперва Мерфи сократил разрыв, а после Шарангович сравнял счет, дело дошло до овертайма. К сожалению, удача была на стороне россиян – 3:2.

Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2

Следующий поединок «зубры» проведут 1 декабря на выезде против «Нефтехимика».

Люди в материале: Крэйг Вудкрофт, Райан Мерфи, Егор Шарангович

 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграло хозяевам площадки – ярославскому «Локомотиву», сообщили в...
 
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