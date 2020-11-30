Силовика сбил синий бус, пенсионеры собрались в многотысячную колонну. Что происходит в Минске в понедельник

Источник материала: KYKY

Понедельник в Минске – день, когда на улицу выходят гулять пенсионеры. Сегодня по-традиции «Марш Мудрости» начался в городе в около 14:00.

Бабушки и дедушки решили пойти вдоль проспекта Независимости. В колонну собралось очень много людей. Видимо, старики так сильно напугали «власть», что в городе начали перекрывать дороги. А участников «Марша Мудрости» буквально через 10 минут окружили.

Часть колонны пошла в обход.

Силовики сопровождали пенсионеров по всему пути следования. Правда, одному из них не повезло – его сбил «свой же» синий бус.

Одна из колонн пенсионеров смогла обойти силовиков и снова вышла на проспект Независимости к ГУМу. Но из-за силовиков ей пришлось повернуть в другую сторону. Затем силовики зажали колонну в кольцо.

Дополняется.