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Силовика сбил синий бус, пенсионеры собрались в многотысячную колонну. Что происходит в Минске в понедельник

30.11.2020 15:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Понедельник в Минске – день, когда на улицу выходят гулять пенсионеры.  Сегодня по-традиции «Марш Мудрости» начался в городе в около 14:00. 

Бабушки и дедушки решили пойти вдоль проспекта Независимости. В колонну собралось очень много людей. Видимо, старики так сильно напугали «власть», что в городе начали перекрывать дороги. А участников «Марша Мудрости» буквально через 10 минут окружили. 

Часть колонны пошла в обход. 

 

Силовики сопровождали пенсионеров по всему пути следования. Правда, одному из них не повезло – его сбил «свой же» синий бус.

Одна из колонн пенсионеров смогла обойти силовиков и снова вышла на проспект Независимости к ГУМу. Но из-за силовиков ей пришлось повернуть в другую сторону. Затем силовики зажали колонну в кольцо.

Дополняется

 
Теги: Минск
 
 
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Понедельник в Минске – день, когда на улицу выходят гулять пенсионеры.  Сегодня по-традиции «Марш Мудрости» начался в городе в около 14:00.  Бабушки и дедушки...
 
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