Колесникова: Это марафон, и выиграет тот, у кого нервы крепче

Источник материала: Ежедневник

фото: taiwannews.com.tw

Мария Колесникова рассказала, почему белорусский протест не может прекратиться.

Мария Колесникова дала заочное интервью «Дождю» - вопросы и ответы на них передавала адвокат.

Мария рассказала об условиях, в которых содержится в Жодино. По ее словам, персонал корректен и вежлив, а в камере, рассчитанной на шестерых, содержится три человека.

Письма Мария получает, хотя и нерегулярно – часть их не пропускают.

По мнению Колесниковой, белорусский протест не может прекратиться: «Не может возникнуть ситуации, при которой сотни тысяч людей, на протяжении трех месяцев ежедневно выражающие свое несогласие, вдруг проснутся утром, спрячут бело-красно-белый флаг и начнут жить так, как в оторванных от реальности фантазиях бывшего президента. Возникший кризис доверия — не только к нему, но и ко всей государственной системе. Это намного опаснее и страшнее, чем протесты на улицах».

Мария также рассказала, что стало для нее одним из основных открытий, сделанных до и после президентских выборов: «Я не предполагала, что все настолько плохо и весь режим держится на относительно небольшой группе лиц, вступивших в сговор с целью удержания власти. Группа этих лиц выглядит как банда напёрсточников, и после бесед с ними и всего, что со мной произошло, я в этом не сомневаюсь. Я убедилась в их непрофессионализме, неспособности брать на себя ответственность и неуважении к закону и праву. Когда власть убирает сильных конкурентов, не видит, что народ ее больше не признает, она слаба. Когда дубинки, газ, пули — это единственный аргумент, она слаба».

На вопрос о том, не совершила ли оппозиция в Беларуси каких-то ошибок, Колесникова ответила: «Мы не оппозиция. Большинство белорусов отдали свой голос 9 августа за кандидата, который олицетворял перемены. Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны.

Самой главной ошибкой было бы разделять людей, но этого не происходит и, надеюсь, не произойдет. Нам всем жить вместе в этой стране, как бы ни было тяжело нельзя отвечать на зло злом. Только добром».

«Ребята, где бы каждый из нас сейчас не находился — в тюрьме, на свободе, в Минске, за границей или в подводной лодке — мы ежедневно, каждый в меру возможностей и сил, продолжаем работу над нашей общей победой. Продолжайте выражать несогласие, бороться и гонять во всю мощь. Это марафон, и выиграет тот, у кого нервы крепче. Мы не можем проиграть, потому что в конечном итоге мы уже выиграли», - призвала Колесникова. Она призналась, что еще полгода назад не могла бы поверить, что будет выступать на сцене не с флейтой, а с а политическими лозунгами. «Сейчас я получаю сотни писем и вижу поддержку людей. Для себя я определилась — я буду бороться, пока Беларусь не станет свободной, демократичной и процветающей», - заключила она.