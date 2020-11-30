Источник материала: Хартия'97

Правосудие Небесное неизбежно Вячеслав Борок

30.11.2020, 15:25

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Вячеслав Борок

Готовы ли вы ответить за все, что делаете, и предстать перед судом, будь то в Беларуси или в Гааге?

Когда жизнь перестает иметь вкус. Если вы уже настолько хорошо знаете человека, что все проявления его незначительного поведения перестают вас удивлять и даже раздражать. Если вы уверены, что поиски счастья на земле никогда не закончатся успехом…

Тогда тоска по Небесам превращается в сам воздух, благодаря которому вы еще дышите и, несмотря ни на что, живете и не теряете надежды на лучшее будущее.

В то время, когда слова пророка Исайи, которые слышны на литургии католиков в первое воскресенье Адвента, «о, если бы ты (Бог) сокрушил небеса и удалился», становятся все ближе и яснее (Ис. 64: 1)

Человек, когда замечает отсутствие Божьего присутствия в мире, чувствует себя в нем чуждым. И мир становится неуютно, когда евангельские ценности — свобода, истина, справедливость и мир — перестают быть центральной темой, вызывающей озабоченность людей. Потому что без них в мире нет Бога.

Мы начинаем период Адвента, радостное время ожидания встречи с Господом. Исаия просит Бога вернуться в мир и предсказывает Его возвращение, говоря: «Господь встречает тех, кто радуется и творит справедливость» (ср. Ис 64: 5).

Действительно, тот, для кого справедливость — не пустое слово и даже не только мудрое жизненное начало, а ценность, на которой он строит свою жизнь и ради которой он готов расстаться с любыми другими ценностями, даже очень важными, такими как «чарка и шкварка», этот человек понимает, что даже «разорванные небеса», как рушащаяся жизнь, не могут отнять надежды на победу справедливости, а, напротив, предвещают наступление справедливости Божией в мире.

И эта надежда, которая сама по себе является печальным временем ожидания, позволяет вам пережить атмосферу радости.

В этом году #Адвент также имеет очень символическое значение для Беларуси.

Мы видим крах прежнего образа жизни, построенного на принципах, мягко говоря, далеких от евангельских ценностей.

На ум приходит разговор с трактористом в Россонах. Он сказал: «Вы знаете, отче, а я голосовал за Лукашенко, потому что с ним хоть украсть и слить колхозную солярку». И придет новый, значит тогда не украдешь. Все они новы для справедливости и правды». Когда наше общество стало свидетелем насмешек над правдой и справедливостью, мы особенно с нетерпением ждем лучших времен и предпринимаем последовательные шаги для восстановления верховенства закона.

Противостояние в Беларуси действительно затянулось. Все ждут выхода из кризиса как спасения. Лучшее время и победа ждут того, у кого больше веры в сердце. И вот вопрос: у кого больше веры? Либо те, кто верит в победу добра и способность жить справедливо, либо те, кто считает, что справедливости и правды, и честных выборов нигде не найти, и здесь нам нужно подать заявку, чтобы хоть как-то выжить в реальности, когда правит беззаконие …

Лично я верю в Господа и верю, что Тот, кто сокрушает небеса и встречает тех, кто вершит правосудие, не обманет нас и не покажет силу своего владычества над Беларусью и установит свой порядок, как бы кто-то этого ни хотел. Ведь порядок и мир не могут быть построены на военной силе с помощью «красавцев» с дубинками, а только на правде и справедливости.

Итак, лично для меня Адвент 2020 — тоже счастливое время, потому что я вижу людей, ищущих справедливости, а это значит, что сегодня здесь, в Беларуси, есть Бог, который устанавливает свой порядок. И поэтому мою адвентовую радость ожидания не могут испортить даже те, кто не прекращает преследовать меня из-за моей проповеди. Я не теряю надежды сегодня, когда в первое воскресенье Адвента я получил повестку из отдела уголовного розыска в Россонах с требованием явиться к ним во вторник 1.12.2020 в 10.00, потому что у меня административное производство: дело касается моих заявлений в интернете.

Почему я спокоен? Ведь я не нарушал законы Беларуси и готов ответить за все свои слова и действия, как перед человеческим судом, государством, так и перед судом божьим. Я не бегу из страны, не прячусь и, как и положено, пойду в суд.

Конечно, я не наивен и не верю в справедливость государственной справедливости, но верю в справедливость Бога. А также то, что справедливость встретит каждого из нас. И вскоре перед судом предстоят те, кто, скрывая свои преступления, сегодня хочет наказать меня и других невиновных людей.

Здесь я не боюсь суда, а вы, мои идейные оппоненты, что скажете? Готовы ли вы ответить за все, что делаете, и предстать перед судом, будь то в Беларуси или в Гааге?

Готовьтесь — этого желаю себе и вам. Я на свое усмотрение, ну, а вы на свое.

Было бы хорошо, если бы вы пошли в суд раньше, тогда вы посмотрите, как все, кого сегодня судят по политическим мотивам, сразу признали бы невиновными.

Но это уже так, как хочет Бог. Я могу подождать. Жизнь христианина наполнена ожиданием справедливости с Небес. И христианин будет ждать. А ты чего будешь ждать?

Счастливых ожиданий всем …

Ксендз Вячеслав Борок, krynica.info

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