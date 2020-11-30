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Российский «Газпром» терпит колоссальные убытки

30.11.2020 15:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский «Газпром» терпит колоссальные убытки

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  • 30.11.2020, 15:18
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Российский «Газпром» терпит колоссальные убытки

Больше всего выручка газового гиганта упала в странах бывшего СССР.

Чистый убыток «Газпрома», относящийся к его акционерам, за первые девять месяцев 2020 года составил более $2.7 млрд, следует из отчета компании. При этом за январь—сентябрь предыдущего года «Газпром» получил прибыль в размере более $14.4 млрд, сообщает rbc.ru.

В отчете «Газпрома» отмечается, что основное влияние на финансовый результат компании оказало получение чистого убытка по курсовым разницам в размере почти $9.8 млрд.

«Изменение показателя объясняется увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 29% и 34% за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года», — говорится в документе.

Прибыль «Газпрома» от продаж за январь—сентябрь упала в 2020 году до $4.2 млрд против $12.7 млрд. годом ранее, сократившись на две трети. Общая выручка от продаж сократилась на 25%, или почти $18.4 млрд. — с $74.9 млрд до $56.5 млрд. При этом чистая выручка от продаж газа сократилась на 30%, или почти $11.1 млрд, в том числе от продаж газа в Европу и другие страны за пределами бывшего СССР — на 40%, или $9.8 млрд. Падение показателей в «Газпроме» объяснили двумя факторами — уменьшением средней цены поставляемого в Европу газа (на 40% в долларах) и снижением объема поставок в регион на 10%.

В то же время выручка от продажи газа в страны бывшего СССР сократилась на 20%, а внутри России — на 6%.

Чистый долг «Газпрома» с начала 2020 года вырос на 41%, или примерно $17 млрд, что в компании объясняют падением курса рубля к доллару и евро.

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Больше всего выручка газового гиганта упала в странах бывшего СССР.
 
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