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Майя Санду требует вывести российских военных из Приднестровья
Источник материала: Хартия'97
Майя Санду требует вывести российских военных из Приднестровья
Об этом избранный президент Молдовы заявила на пресс-конференции.
Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских военных. Об этом Санду сказала на пресс-конференции, сообщает
«В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдовы», — сказала она.
По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.
«В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — сказала она.
О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию «Европейская правда». Действующий глава республики Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой. Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного президента Молдовы как подрыв процесса урегулирования в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.
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Об этом избранный президент Молдовы заявила на пресс-конференции.
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