В Минске проходит акция протеста пенсионеров

Традиционная для понедельника акция протеста пожилых людей проходит в Минске 30 ноября.

Шествие двигается по проспекту Независимости, мимо Дома правительства, далее обычно путь идет через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа.

Но когда участники акции проходили гостиницу «Минск», движение по пешеходной части проспекта было заблокировано многочисленными силовиками, которые прибыли на нескольких автобусах.

Протестующие свернули на улицу Володарского, дойти до площади Якуба Коласа удалось не всем.

Неделю назад силовики впервые не дали участникам шествия пройти по привычному маршруту - рядом с Белгосцирком они заблокировали проход по пешеходной части проспекта, в результате чего траектория движения была изменена, а протестующие были разделены на группы.

Во время разгона пенсионеров микроавтобус силовых органов сбил одного из бойцов.