«Сынок, не бей меня!» — «Давай, жестко отработай здесь». Два эпизода с Марша пенсионеров

Источник материала: Салiдарнасць

Плакат в руках одного из участников Марша и переговоры силовиков между собой. Эти два момента как нельзя лучше показывают происходящее в стране.

На Марше пенсионеров в Минске силовики всяччески пытались помешать участникам пройти колонной по проспекту. Они окружали бабушек и дедушек, пытались задерживать.

Обратил на себя внимание одним из плакатов в руках пенсионера. На нем можно прочесть: «Сынок, не бей меня».





И словно контрастом на этом фоне — запись переговоров силовиков, которую опубликовал @motolkohelp.

«Давай, жестко отработай здесь, чтобы они не выходили», — слышна команда по рации.