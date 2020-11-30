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«Сынок, не бей меня!» — «Давай, жестко отработай здесь». Два эпизода с Марша пенсионеров
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Плакат в руках одного из участников Марша и переговоры силовиков между собой. Эти два момента как нельзя лучше показывают происходящее в стране.
На Марше пенсионеров в Минске силовики всяччески пытались помешать участникам пройти колонной по проспекту. Они окружали бабушек и дедушек, пытались задерживать.
Обратил на себя внимание одним из плакатов в руках пенсионера. На нем можно прочесть: «Сынок, не бей меня».
И словно контрастом на этом фоне — запись переговоров силовиков, которую опубликовал @motolkohelp.
«Давай, жестко отработай здесь, чтобы они не выходили», — слышна команда по рации.
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Плакат в руках одного из участников Марша и переговоры силовиков между собой.
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