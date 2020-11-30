11 древних сайтов, которые до сих пор активны

Хотя всемирная паутина появилась только к 1990-м, регистрировать доменные имена было можно уже с 1983 года. Портал dev.by собрали при помощи Interesting Engineering 11 сайтов, которые появились в 80−90-х годах прошлого столетия и все еще живы. Список далеко не исчерпывающий и составлен в произвольном порядке. Больше самых старых ресурсов в интернете можно найти на сайте 404pagefound.com.
Домен был зарегистрирован 15 марта 1985 года — один из самых старых, если не самый старый в сети. Сайт принадлежал одноименной компании-производителю компьютеров, которая сегодня уже не существует в изначальном виде. Домен перешел в руки инвестиционной компании XF.com Investments в 2010 году.
Еще один домен-старожил, зарегистрированный 18 сентября 1986 года. Сайт с минималистичным дизайном достоин звания самого примитивного в интернете. Все потому, что компания не находится в активном поиске клиентов, а страница нужна, что номинально обеспечить ей присутствие в сети: «This Web page exists primarily to satisfy the needs of those who expect every domain to have a Web presence», — говорят владельцы.
До переработки сайт имел фиолетовую стартовую страницу, страницу FAQ и предложение о покупке примерно за 1,5 млн долларов. Сейчас им владеет американская фирма-поставщик подушек, одеял и тому подобных предметов.