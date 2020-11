11 древних сайтов, которые до сих пор активны

Источник материала: Tut.by

Хотя всемирная паутина появилась только к 1990-м, регистрировать доменные имена было можно уже с 1983 года. Портал dev.by собрали при помощи Interesting Engineering 11 сайтов, которые появились в 80−90-х годах прошлого столетия и все еще живы. Список далеко не исчерпывающий и составлен в произвольном порядке. Больше самых старых ресурсов в интернете можно найти на сайте 404pagefound.com .





Домен был зарегистрирован 15 марта 1985 года — один из самых старых, если не самый старый в сети. Сайт принадлежал одноименной компании-производителю компьютеров, которая сегодня уже не существует в изначальном виде. Домен перешел в руки инвестиционной компании XF.com Investments в 2010 году.





Еще один домен-старожил, зарегистрированный 18 сентября 1986 года. Сайт с минималистичным дизайном достоин звания самого примитивного в интернете. Все потому, что компания не находится в активном поиске клиентов, а страница нужна, что номинально обеспечить ей присутствие в сети: «This Web page exists primarily to satisfy the needs of those who expect every domain to have a Web presence», — говорят владельцы.





Создан кофаундером организации People for Internet Responsibility Лореном Вайнстайном 27 октября 1986 года. Сайт был обновлен в 2017-м, но сохранил аутентичную внешность.





Онлайн с апреля 1987 года. Сайт уже с фоном и картинками, но тоже довольно прост. Последний раз обновлялся в 2004 году, но остался верен традициям скромности.





Домен существует с 18 августа 1987 года. Содержит ссылки на информацию об одном из основателей Electronic Frontier Foundation Джона Гилмора.





Судя по интерфейсу, сайт в таком же почтенном возрасте, что и домен. Принадлежит софтверной компании, основанной в 1970 году, которая до сих пор решает проблему Y2K.



Оригинальная версия (выше) и после редизайна (ниже).

До переработки сайт имел фиолетовую стартовую страницу, страницу FAQ и предложение о покупке примерно за 1,5 млн долларов. Сейчас им владеет американская фирма-поставщик подушек, одеял и тому подобных предметов.





Ещё один домен, появившийся примерно в эпоху пузыря доткомов. Сайт продается за 10 млн долларов и, судя по всему, принадлежит экс-инженеру Google и Slack Дэну Борнштейну.





Ещё один сайт, сохранивший дух прошлого — простой и дружелюбный. Компания-разработчик предлагает бесплатное ПО с 1972 года и онлайн с 1991-го.





Сайт фильма «Космический джем» от Warner Bros. о приключениях баскетболиста Майкла Джордана, вышедшего в 1996 году. Графика того времени сохранена.





Страничка ненависти к Internet Explorer, созданная в далеком 1998-м. Посвящена тому, как Microsoft навязывала свой браузер и злоупотребляла господствующим положением на рынке ОС.