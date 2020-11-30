Ученые выяснили, когда климат Центральной Азии необратимо изменился

Источник материала: Tut.by

Климатологи выяснили, что три десятилетия назад климат Центральной Азии переключился на новый режим и стал более засушливым и жарким. К такому выводу исследователи пришли, изучая годичные кольца лиственниц, которые растут в Монголии и соседних с ней странах. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science , сообщает ТАСС .



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«Хвойные деревья очень чутко реагируют на необычно высокие температуры. Зная это, мы проанализировали структуру годичных колец лиственниц, благодаря чему отследили историю появления волн жары в Монголии в последние столетия. Исследование показало, что уже сейчас местные лиственницы переживают засухи, которых на протяжении всей их долгой жизни не случалось», — объяснил один из авторов работы, климатолог из Гетеборгского университета (Швеция) Ганс Линдерхольм.

Практически все климатологи не сомневаются, что сейчас на Земле происходит глобальное потеление. Если рост температур не не удастся сдержать на отметке в 1,5−2 °С по сравнению с доиндустриальным периодом, оно может радикально изменить облик планеты. Об этом говорят сотни компьютерных моделей климата Земли, а также данные с климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Чтобы помешать глобальному потеплению, в декабре 2015 года большинство стран мира подписали так называемое Парижское соглашение , обязуясь добровольно сократить выбросы СО 2 в ближайшие десятилетия. Дипломаты надеются, что эти меры помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в 1,5−2 °С.

При этом многие климатологи предполагают, что Парижские соглашения не позволят достичь этой цели, ведь для этого человечеству придется полностью остановить выбросы или даже начать изымать углекислый газ из атмосферы. Более того, расчеты климатологов из Норвегии показывают, что Земля уже прошла «точку невозврата» и ничто уже не остановит глобальное потепление.

Линдерхольм и его коллеги нашли новые подтверждения этому. Они изучали структуру годичных колец нескольких долгоживущих лиственниц. Они растут на территории Монголии и соседних с ней стран Центральной Азии около 300 лет.

Новая «точка невозврата»

Ученые заинтересовались, как часто в этих районах случались волны жары и аналогичные экстремальные явления. Чтобы понять это, они извлекли из стволов лиственниц небольшие образцы древесины и изучили их структуру.

Толщина, цвет и некоторые другие свойства годичных колец хвойных могут показывать, хватало ли деревьям в тот или иной период воды и насколько жаркой была погода. Благодаря их анализу ученые восстановили историю волн жары и засух, которые поражали Монголию и другие центральные регионы Азии за последние 260 лет.

Оказалось, что в 1990-х годах климат Центральной Азии необратимо изменился. Тогда на территории Монголии и ее соседей начали происходить постоянные волны жары, которые продолжаются по сей день. Исследователи считают, что причиной перехода в новый климатический режим могло быть то, что из-за роста среднегодовых температур во второй половине XX века из почвы начался «побег» воды. Причем этот процесс постоянно ускоряется.

«Температуры в регионе растут все быстрее из-за осушения почвы. В результате вода испаряется все быстрее и климат становится все теплее. В результате волны жары, которые дополнительно ускоряют побег воды из почвы, случаются все чаще. Из-за этого и засухи происходят все чаще и длятся все дольше. Мы не можем сказать, когда и как все это закончится», — добавил коллега Линдерхольма по университету Дэлян Чэнь.

В частности, ученые пока не могут точно оценить, как переключение климата Центральной Азии в новый режим отразится на глобальной циркуляции ветров и других важнейших атмосферных процессах, которые влияют на климат во всем мире.

Авторы статьи надеются, что дальнейшее изучение того, как поменялся климат Монголии в последние годы, поможет им понять, можно ли остановить этот процесс и как установление засушливого режима в этом регионе Евразии повлияет на облик всего континента в целом.