Политолог: Красно-зеленый флаг все больше ассоциируется с насилием и режимом Лукашенко

В Беларуси в последнее время активно возбуждаются уголовные дела за так называемое надругательство над государственным флагом. Еще ранее красно-зеленый флаг активно стали использовать силовики: его вешают на автозаках, снимают на его фоне на видео задержанных – в том числе избитых.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: в чем заключается логика властей, почему они ассоциируют государственный флаг с очень неприятными для белорусских граждан моментами? поинтересовался у экспертов: в чем заключается логика властей, почему они ассоциируют государственный флаг с очень неприятными для белорусских граждан моментами?





«Даже лояльные власти люди с осуждением относятся к насилию в стране»





Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров отмечает, что не стоит искать тонкий расчет в действиях со стороны власти.





«Власти это делают, потому что они глупы. Видимо, наверху по-прежнему думают, что в обществе раскол и значительная часть населения поддерживает действия силовиков.





Но если они посмотрят в данные социологических опросов, то увидят, что даже лояльные власти люди с осуждением относятся к насилию в стране. Вешать государственные флаги на автозак – ужасное решение, населением это не может быть воспринято положительно.





Так красно-зеленый флаг становится для многих символом полицейской, полуфашистской диктатуры, основанной на насилии. Но, повторю, это происходит не от большого ума», – сказал Егоров.





Казалось, что в последнее десятилетие белорусы довольно спокойно воспринимали красно-зеленый флаг как государственный. Многие добровольно использовали его как белорусский символ. Что будет с его восприятием в обществе после последних событий в стране?





«Очевидно, что поддержка теперешней государственной символики будут падать. В связи с тем, что она напрямую ассоциируется с насилием, которое негативно воспринимается в обществе. Власти своими руками переводят позитивные или нейтральные ассоциации с красно-зеленым флагом в негативные для, думаю, большинства населения», – считает Егоров.





Тем более теперешние государственные символы не будут положительно восприниматься активной частью общества.





«Раньше даже среди тех, кто стоял на позициях бело-красно-белых символов, было много тех, кто нормально воспринимал красно-зеленый флаг: потому что они под ним родились и выросли, потому что под ним белорусские спортсмены добивались побед на международной арене и т.д.





Но сейчас об этом отношении уже можно забыть: с государственным флагом ассоциируется прямое неприкрытое насилие, издевательства – иногда над близкими людьми, друзьями и знакомыми», – отметил Егоров.





«В долгосрочной перспективе для красно-зеленого флага это ничего хорошего не сулит»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отмечает, что власти не думают о последствиях активного навязывания красно-зеленого флага, в том числе со стороны силовиков.





«Логика властей, как мне кажется, исключительно в том, чтобы продемонстрировать, что власть сильна, что какая-либо альтернатива или несогласие будут подавлены. Они показывают, что у людей не должно быть иллюзий по поводу того, что они сами могут выбирать себе флаг и могут как-то сопротивляться навязыванию со стороны власти», – сказал Казакевич.





Насколько продуктивна эта стратегия?





«Посмотрим, конечно, но на мой взгляд, в долгосрочной перспективе для красно-зеленого флага это ничего хорошего не сулит. В краткосрочной перспективе действия власти (в том числе, возбуждение уголовных дел) могут предотвратить факты снятия флага, заставить людей отказаться от публичной демонстрации неуважения к нему, но в долгосрочной перспективе эта стратегия абсолютно проигрышная. Стоит ожидать снижения популярности красно-зеленого флага, смены нейтрального отношения к нему на негативное», – считает Казакевич.





Вместе с тем он напомнил, что продолжает работать общегосударственная пропаганда теперешних государственных символов – в школах, университетах и т.д.





«И все же из-за последних событий красно-зеленый флаг эмоционально все больше будет ассоциироваться с насилием и конкретно с непопулярным режимом Лукашенко», – полагает Казакевич.