"Белые халаты": в военный госпиталь поступил раненый с воскресных протестов в Минске

К счастью, его жизни угрозы нет.





Как выяснили "Белые халаты", мужчина, который вчера после марша поступил в военный госпиталь, - 29-летний программист.





Диагноз: огнестрельное пулевое непроникающее ранение груди справа. Ушиб грудной клетки справа, выраженный болевой синдром. Ссадины, гематома мягких тканей грудной клетки справа.





Он был ранен вчера в районе метро "Уручье" резиновой пулей.







