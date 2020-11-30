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Италия оштрафовала Apple на 10 миллионов евро за нечестную рекламу

30.11.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на 10 миллионов евро за недостоверную рекламу iPhone, сообщает ресурс MacRumors. Речь о рекламе, в которой американская корпорация заявляла о водонепроницаемости своих смартфонов.

Согласно данным из рекламы, iPhone 8 (включая Plus), iPhone XS и XS Max, iPhone XR и всю линейку iPhone 11 можно погружать в зависимости от модели на глубину от одного до четырех метров и оставлять там вплоть до получаса.

Регулятор посчитал, что такая реклама не дает потребителю информацию в полном объеме. Например, не уточняется, что смартфоны тестировались в идеально чистой воде без примесей — и это не соответствует условиям бытовой эксплуатации, когда iPhone может упасть в, например, бассейн или морскую воду.

Кроме этого, регулятору не понравилось, что Apple не признает гарантийными случаи повреждения iPhone водой. При этом компания «агрессивно» рекламирует влагозащиту, и здесь итальянцы усмотрели противоречие — мол, если смартфонам не страшна вода, то и гарантия на «утопленника» должна распространяться.

В 2018 году антимонопольный регулятор Италии уже штрафовал Apple за принудительное снижение производительности iPhone с изношенными аккумуляторами. Сумма штрафа тоже составила 10 миллионов евро.

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Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на 10 миллионов евро за недостоверную рекламу iPhone, сообщает ресурс MacRumors. Речь о рекламе, в которой...
 
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