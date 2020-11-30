Момент ДТП с участием силовика и характерного буса попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня, как обычно по понедельникам, в столице проходит марш пенсионеров. Ранее колонна протестующих двигалась по пр. Независимости. В последние два раза силовики начали уводить ее с центральной магистрали на второстепенные улицы. В ходе этого процесса случилась авария с участием мужчины в форме и буса.

Видео момента ДТП появилось в Telegram-канале Motolkohelp.

Механическое транспортное средство находилось в движении, в качестве вреда как минимум выступает испачканная форма — поэтому можно говорить о ДТП исходя из определения ПДД. Пострадал ли пешеход, неизвестно, однако, судя по его реакции, ситуация ему не понравилась.

Попробовать предположить, кто же в теории может быть виновником в таком ДТП, — задача не из легких. С одной стороны, пешеход бежал по проезжей части вне перехода и не на перекрестке по линии тротуаров или обочин. С другой — водитель двигался по встречной полосе движения, заехал под знак «Въезд запрещен», не принял меры к снижению скорости движения вплоть до остановки при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить.

Можно предположить, что бус считается транспортом оперативного назначения, чей водитель имеет право отступать от некоторых правил. Исходя из видео, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Согласно определению ПДД, ТС оперативного назначения — это транспортное средство, имеющее специальную цветографическую окраску и (или) световую и звуковую сигнализацию. Ни одной из трех составляющих, закрепленных в правилах, на видео различить нельзя.