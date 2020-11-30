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Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)

30.11.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 14 часов по понедельникам белорусские пенсионеры продолжают собираться возле Красного костела. Сегодня к пожилым людям с бело-красно-белыми флагами и плакатами должны были присоединиться и медики. Рассказываем, что происходит на площади Независимости. 

Перед маршем в столице проходят традиционные перекрытия дорог. Въезд на площадь Независимости со стороны улицы Бобруйской закрыли, также проспект перекрыт в сторону площади Независимости со стороны улицы Янки Купалы. Проспект Независимости перекрыт и от перекрестка с улицей Козлова в сторону площади Победы. Также ГАИ перекрыла улицу Володарского.

Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)

Так выглядела колонна в начале. Впереди ее шло около пяти силовиков в черном и сотрудники ГАИ. Некоторые пенсионеры пытались догнать колонну на автобусах, но на выходе их останавливали сотрудники милиции и просили идти вперед.

Читатели сообщают, что около полтретьего по улице Городской Вал в сторону Немиги побежали силовики. Участники марша развернулись и пошли в обратную сторону по проспекту назад: возле ГУМа стояли желтые автобусы и патруль ГАИ. Со стороны Немиги к основной колонне подтягивались пары женщин и мужчин с бело-красно-белыми флагами в руках.

Колонна пошла по Городскому Валу в сторону Романовской Слободы. Ее сопровождали микроавтобусы, из которых периодически выбегали силовики в оливковой форме. Задержаний пока замечено не было.

Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)
Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)
Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)
Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)
Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)

Силовики разбили колонну на несколько частей. Одни участники пошли вдоль улицы Городской Вал, другие — по Володарского, еще небольшая группа направилась по улице Немиге.

Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)

А вот так силовики окружили пенсионеров во время прогулки по проспекту Независимости.

Около СИЗО на Володарского стала небольшая группа пенсионеров, рядом выстроилась колонна спецтехники и две кареты скорой помощи. Два милиционера держали под руки женщину. Вероятно, ей стало плохо.

Корреспондент «РИА Новости» задержана при освещении протестного «марша пенсионеров» в Минске, сообщает российское агентство.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В 14 часов по понедельникам белорусские пенсионеры продолжают собираться возле Красного костела. Сегодня к пожилым людям с бело-красно-белыми флагами и плакатами...
 
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