Пенсионеры собрались на очередной марш, силовики разбивают колонну (видео)

Источник материала: Onliner

В 14 часов по понедельникам белорусские пенсионеры продолжают собираться возле Красного костела. Сегодня к пожилым людям с бело-красно-белыми флагами и плакатами должны были присоединиться и медики. Рассказываем, что происходит на площади Независимости.

Перед маршем в столице проходят традиционные перекрытия дорог. Въезд на площадь Независимости со стороны улицы Бобруйской закрыли, также проспект перекрыт в сторону площади Независимости со стороны улицы Янки Купалы. Проспект Независимости перекрыт и от перекрестка с улицей Козлова в сторону площади Победы. Также ГАИ перекрыла улицу Володарского.





Так выглядела колонна в начале. Впереди ее шло около пяти силовиков в черном и сотрудники ГАИ. Некоторые пенсионеры пытались догнать колонну на автобусах, но на выходе их останавливали сотрудники милиции и просили идти вперед.

Читатели сообщают, что около полтретьего по улице Городской Вал в сторону Немиги побежали силовики. Участники марша развернулись и пошли в обратную сторону по проспекту назад: возле ГУМа стояли желтые автобусы и патруль ГАИ. Со стороны Немиги к основной колонне подтягивались пары женщин и мужчин с бело-красно-белыми флагами в руках.

Колонна пошла по Городскому Валу в сторону Романовской Слободы. Ее сопровождали микроавтобусы, из которых периодически выбегали силовики в оливковой форме. Задержаний пока замечено не было.





















Силовики разбили колонну на несколько частей. Одни участники пошли вдоль улицы Городской Вал, другие — по Володарского, еще небольшая группа направилась по улице Немиге.





А вот так силовики окружили пенсионеров во время прогулки по проспекту Независимости.

Около СИЗО на Володарского стала небольшая группа пенсионеров, рядом выстроилась колонна спецтехники и две кареты скорой помощи. Два милиционера держали под руки женщину. Вероятно, ей стало плохо.

Корреспондент «РИА Новости» задержана при освещении протестного «марша пенсионеров» в Минске, сообщает российское агентство.

(будет дополнено)