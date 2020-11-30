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В Речицком районе водитель грузовика уснул за рулем - разбудили сотрудники ГАИ

30.11.2020 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе водитель грузовика уснул прямо за рулем. К счастью, это вовремя заметили сотрудники ГАИ и разбудили мужчину. Подробности рассказали в МВД.

Поздно вечером 24 ноября на трассе М10 наряд ГАИ обратил внимание на вилявший ГАЗ. Милиционеры решили остановить грузовик, чтобы проверить физическое состояние водителя. Включили маячки и подали водителю сигнал об остановке, однако тот не отреагировал и продолжил движение.

Вскоре стало понятно, что мужчина уснул за рулем. Сотрудники ГАИ некоторое время сопровождали грузовик и, к счастью, им удалось разбудить водителя. По физическому состоянию мужчины было видно, что управлять самостоятельно он не может. За руль грузовика сел сотрудник ГАИ и доставил транспортное средство и водителя в к месту стоянки в Гомель.

 
Теги: Гомель
 
 
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Поздно вечером 24 ноября на трассе М10 наряд ГАИ обратил внимание на вилявший «ГАЗ». Милиционеры решили остановить грузовик, чтобы проверить физическое состояние...
 
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