В Речицком районе водитель грузовика уснул за рулем - разбудили сотрудники ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе водитель грузовика уснул прямо за рулем. К счастью, это вовремя заметили сотрудники ГАИ и разбудили мужчину. Подробности рассказали в МВД.

Поздно вечером 24 ноября на трассе М10 наряд ГАИ обратил внимание на вилявший ГАЗ. Милиционеры решили остановить грузовик, чтобы проверить физическое состояние водителя. Включили маячки и подали водителю сигнал об остановке, однако тот не отреагировал и продолжил движение.

Вскоре стало понятно, что мужчина уснул за рулем. Сотрудники ГАИ некоторое время сопровождали грузовик и, к счастью, им удалось разбудить водителя. По физическому состоянию мужчины было видно, что управлять самостоятельно он не может. За руль грузовика сел сотрудник ГАИ и доставил транспортное средство и водителя в к месту стоянки в Гомель.