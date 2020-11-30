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Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

30.11.2020 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти спортсмены соревновались в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

Лучшей из белорусок на дистанции 7,5 километров стала Динара Алимбекова – девушка финишировала с шестым результатом. Победа досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг. Ирина Кривко показала 15-е время.

Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

В мужском спринте лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 29-я позиция.

В общем зачете Кубка мира Динара Алимбекова замыкает топ-4. Наши мужчины вошли в тридцатку.

Люди в материале: Динара Алимбекова, Ханна Эберг, Ирина Кривко, Сергей Бочарников

 
 
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В заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти спортсмены соревновались в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшей из...
 
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