Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

Источник материала: СТВ

В заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти спортсмены соревновались в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Лучшей из белорусок на дистанции 7,5 километров стала Динара Алимбекова – девушка финишировала с шестым результатом. Победа досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг. Ирина Кривко показала 15-е время.









В мужском спринте лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 29-я позиция.