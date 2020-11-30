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Под Солигорском "Нива" насмерть сбила велосипедиста

30.11.2020 16:19 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

50-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Как сообщает дорожная милиция, на велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых признаков алкогольного опьянения. На месте аварии работали следователи, инспекторы ГАИ и эксперты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что авария произошла около 6 вечера в деревне Сковшин, Lada и велосипедист двигались в попутном направлении.

 
 
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50-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Как сообщает дорожная милиция, на велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых...
 
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