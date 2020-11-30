Надежда Микулич рассказала, что на самом деле происходило в легендарных «Верасах»

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Новости Беларуси. Гостья программы « В людях » Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала об атмосфере в коллективе и о том, как разрешались конфликты.





Вадим Щеглов, ведущий:

Давайте о «Верасах». Изначально ведь это был сугубо девичий коллектив. А вот всегда там, где женские коллективы, имеют место какие-то интриги, какие-то слухи, сплетни.





Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да, но я скажу, что мы между собой всегда сами разбирались. Мне вот это очень нравилось, я нигде и никогда не встречала такого. Допустим, если где-то назревает какой-то нарывчик…

Вадим Щеглов:

Например?





Надежда Микулич:

Видно уже по отношению, когда, допустим, я и Ядя, например, что-то внутри. Оно чувствуется, что-то недоговаривается. Ходишь и сычом смотришь друг на друга. Тут же собирается коллектив, девичий естественно, потому что у нас музыканты раньше менялись постоянно, и разборки сразу. Каждый должен высказаться, в чем дело, почему такое настроение, почему ходишь надутый или не разговариваешь, психуешь, все. Мы выкладывали друг другу все. Может быть, это будет эмоционально, я уже не помню. Да, бывало эмоционально, но эмоционально я могла крикнуть, могла словцо. Ядя могла пульнуть то, что в руках держала. Но это все вот тут же, мы все вместе все высказали, выложили все, что накопилось, и мирно хорошо дальше работаем. И опять все хорошо, все любят друг друга.