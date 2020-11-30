«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостья программы « В людях » Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как пережила уход из коллектива.

Вадим Щеглов, ведущий:

Вы гастролируете по всему бывшему Советскому Союзу, но тем не менее вы неоднократно хотели покинуть «Верасы». Почему?





Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я не очень хотела, это муж хотел. Говорит: «Ты уже готовая певица, тебе пора делать сольную карьеру». Я не могла решиться, потому что мне надо, чтобы мною кто-то руководил. Вот я такая. Я буду подчиняться, вы мне только направляйте. А там у нас все-таки были Ядя и Вася Раинчик как руководители, а тут я никак не могла решиться остаться одной. Решился он, мне пришлось уйти в декретный отпуск. Я уже родила, слушаю по радио каждый день наши песни. Я не выдержала, позвонила Ядвиге, говорю: «Ядя, что будет со мной?» Она сказала, что не знает, как-то так ответила. Короче, мне было понятно, что уже не вернусь.

Вадим Щеглов:

Вам было обидно?

Надежда Микулич:

Обидно было. Я очень много плакала, конечно. Хотя, с другой стороны, чего, как раз самое время делать сольную программу. Но мне было обидно. А потом со мной случилась беда с голосом.





Вадим Щеглов:

Да, у вас пропал голос, вы потеряли его.

Надежда Микулич:

Я не могла петь то, что пела в «Верасах», ни одной песни. У меня пропал голос и все.

Вадим Щеглов:

Но тем не менее ваши тренировки, ваше усердие позволили вернуть.





Надежда Микулич:

Да, благодаря Ирине Полянской. Ирина Александровна педагог, она мне помогла вернуть. Плюс, еще лечилась, уколы делала, таблетки. У меня было несмыкание во всех регистрах, но ничего. Короче говоря, голос вернулся, он понизился. Я говорю, что голос тоже потолстел. Поскольку моя фигура не позволяет петь тоненьким голоском, он у меня понизился. То, что надо для сольного пения. Низкий, бархатный голос. Он у меня сейчас такой и есть.