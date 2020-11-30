|
Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В регулярном чемпионате Беларуси по хоккею, высшем дивизионе 29 ноября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом периоде «Юность» смогла буквально растоптать боевой настрой «рысей» – 3:0. После перерыва «Гомель» смог отыграть одну шайбу, но спустя время получи ответную, под занавес второй двадцатиминутки Сусло смог сократить разрыв – 4:2, но этого оказалось мало. Итог встречи – 4:2. Победа «Юности».
Сергей Большаков, вратарь ХК «Юность»:
В других матчах дня «Шахтер» у себя дома был сильнее «Металлурга», а «Локомотив» на домашнем льду проиграл «Динамо-Молодечно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем
Новости Беларуси. В регулярном чемпионате Беларуси по хоккею, высшем дивизионе 29 ноября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)