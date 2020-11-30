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​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем

30.11.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В регулярном чемпионате Беларуси по хоккею, высшем дивизионе 29 ноября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минская «Юность» принимала «Гомель». В этом матче на кону была первая позиция в протоколе, и хозяева воспользовались своим положением.

​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем

В первом периоде «Юность» смогла буквально растоптать боевой настрой «рысей» – 3:0. После перерыва «Гомель» смог отыграть одну шайбу, но спустя время получи ответную, под занавес второй двадцатиминутки Сусло смог сократить разрыв – 4:2, но этого оказалось мало. Итог встречи – 4:2. Победа «Юности».

​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем

Сергей Большаков, вратарь ХК «Юность»:
Хоккей – это игра. Тут любой может выиграть, любой может проиграть. Но сегодня мы были уверенно сильнее. Мы выходим, мы бьемся, потому что нам нужны очки. Вне зависимости от того, сыграем с каким мы местом. Мы не смотрим на таблицу абсолютно.

​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем

В других матчах дня «Шахтер» у себя дома был сильнее «Металлурга», а «Локомотив» на домашнем льду проиграл «Динамо-Молодечно».

Люди в материале: Николай Сусло, Сергей Большаков

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В регулярном чемпионате Беларуси по хоккею, высшем дивизионе 29 ноября состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская...
 
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