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Адвокат Бабарико: Никаких предложений об освобождении из СИЗО КГБ ему не поступало

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей.

— Виктор Дмитриевич находится в СИЗО КГБ, никаких предложений об освобождении ему не поступало. Ходатайства и жалобы об изменении меры пресечения отклонены. Про непризнание Виктором Дмитриевичем вины сообщило КГБ на своем сайте — в этом отношении ничего не изменилось. Сейчас мы вместе с Виктором Дмитриевичем знакомимся с материалами дела. И продолжаем настаивать на его невиновности, — рассказал TUT.BY адвокат.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью телеграм-каналу заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.

Някляеў: «Тое, што Бабарыку збіраюцца перавесці пад хатні арышт, зразумела без ніякіх канспіралогій»

 
 
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Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей.
 
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