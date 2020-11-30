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Белстат определил уровень жизни домашних хозяйств в Беларуси

30.11.2020 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: reconomica.ru

Опубликованы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

По данным Белстата, в третьем квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1535,5 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1638,4 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1262,3 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1462 рубля в месяц, из которых 1057,8 рубля (72,3%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,9%, на покупку непродовольственных товаров – 35,9%, на оплату услуг – 23,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

 Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Опубликованы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
 
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