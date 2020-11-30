|
Белстат определил уровень жизни домашних хозяйств в Беларуси
30.11.2020 16:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: reconomica.ru
Опубликованы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
По данным Белстата, в третьем квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1535,5 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1638,4 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1262,3 рубля в месяц.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликованы результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)