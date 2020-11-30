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Адвокат Бабарико заявил, что его подзащитный не получал предложений об освобождении

30.11.2020 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belrynok.by

Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко со ссылкой на свои источники говорил, что вопрос об освобождении Бабарико поднимался во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Минск.

Однако, как рассказал адвокат Виктора Бабарико, его подзащитный по-прежнему находится в СИЗО КГБ. Никаких предложений об освобождении Бабарико не поступало, а ходатайства и жалобы об изменении ему меры пресечения отклонены. Бабарико по-прежнему не признает свою вину и вместе с адвокатом знакомится с материалами дела, рассказал Лаевский Tut.by.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка закончено. Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса Беларуси по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Другие фигуранты "дела Белгазпромбанка" полностью признали свою вину, сообщал КГБ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей.
 
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