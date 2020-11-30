Источник материала: Хартия'97

Каратели задерживали участников Марша мудрости 30.11.2020, 16:42

Ничего святого.

Сегодня лукашисты всячески препятствовали проведению Марша мудрости. Часть участников акции была заблокирована на улице Володарского. Затем их задержали и отвезли на автобусах в Московское РУВД.

Несмотря на все препятствия, Марш мудрости собрал довольно большое количество участников.

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