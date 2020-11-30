|
Каратели задерживали участников Марша мудрости
Источник материала: Хартия'97
Каратели задерживали участников Марша мудрости
Ничего святого.
Сегодня лукашисты всячески препятствовали проведению Марша мудрости. Часть участников акции была заблокирована на улице Володарского. Затем их задержали и отвезли на автобусах в Московское РУВД.
Несмотря на все препятствия, Марш мудрости собрал довольно большое количество участников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ничего святого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)