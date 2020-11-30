ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Статкевич: После введения экономических санкций режим накроется медным тазом за 1-2 месяца

30.11.2020 16:47 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Николай Статкевич: После введения экономических санкций режим накроется медным тазом за 1-2 месяца

3
  • 30.11.2020, 16:22
  • 3,130
Николай Статкевич: После введения экономических санкций режим накроется медным тазом за 1-2 месяца
Николай Статкевич

После конца диктатуры есть шанс наладить нормальную экономику.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич призвал к введению экономических санкций против режима Лукашенко.

Текст письма опубликовала его жена Марина Адамович.

«Переживаю за людей на свободе. Тем более, что убивать стали и во дворах.

Жестокость власти лишает нашу экономику дотаций Запада и затрудняет получение дотаций с Востока. А без внешних дотаций наша «уникальная модель» рухнет через полгода.

Если же насилие и убийства не прекратятся, то Запад будет вынужден перейти от символических к реальным экономическим санкциям. Хоть про европейских политиков и говорят, что они безвольные, но ведь у них есть общественное мнение и оппозиция. А при реальных экономических санкциях здесь все может накрыться медным тазом за 1-2 месяца.

Жаль страну и людей. Но тут либо ужас без конца, либо ужасающий конец «уникальной модели», после которого есть шанс наладить нормальную экономику.

Вот такой расклад получается», — написал Николай Статкевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда Микулич рассказала, что на самом деле происходило в легендарных «Верасах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика