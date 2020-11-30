Источник материала: Хартия'97

Николай Статкевич: После введения экономических санкций режим накроется медным тазом за 1-2 месяца 3 30.11.2020, 16:22

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Николай Статкевич

После конца диктатуры есть шанс наладить нормальную экономику.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич призвал к введению экономических санкций против режима Лукашенко.

Текст письма опубликовала его жена Марина Адамович.

«Переживаю за людей на свободе. Тем более, что убивать стали и во дворах.

Жестокость власти лишает нашу экономику дотаций Запада и затрудняет получение дотаций с Востока. А без внешних дотаций наша «уникальная модель» рухнет через полгода.

Если же насилие и убийства не прекратятся, то Запад будет вынужден перейти от символических к реальным экономическим санкциям. Хоть про европейских политиков и говорят, что они безвольные, но ведь у них есть общественное мнение и оппозиция. А при реальных экономических санкциях здесь все может накрыться медным тазом за 1-2 месяца.

Жаль страну и людей. Но тут либо ужас без конца, либо ужасающий конец «уникальной модели», после которого есть шанс наладить нормальную экономику.

Вот такой расклад получается», — написал Николай Статкевич.

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