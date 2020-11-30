|
На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала 20-летняя девушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночное ДТП в центре Минска. 22-летний водитель Mitsubishi двигался по Немиге со стороны проспекта Победителей. При повороте налево на перекрестке с Городским Валом не пропустил встречную Kia, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ночное ДТП в центре Минска. 22-летний водитель Mitsubishi двигался по Немиге со стороны проспекта Победителей. При повороте налево на перекрестке с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)