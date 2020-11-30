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На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала 20-летняя девушка

30.11.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночное ДТП в центре Минска. 22-летний водитель Mitsubishi двигался по Немиге со стороны проспекта Победителей. При повороте налево на перекрестке с Городским Валом не пропустил встречную Kia, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала 20-летняя девушка

В результате пострадала 20-летняя девушка – пассажир Mitsubishi. Она доставлена в больницу для осмотра. ГАИ проводит проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночное ДТП в центре Минска. 22-летний водитель Mitsubishi двигался по Немиге со стороны проспекта Победителей. При повороте налево на перекрестке с...
 
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