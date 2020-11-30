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Как разрешить газовый вопрос на пространстве ЕАЭС? Мнение Михаила Мясниковича
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30 ноября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем. С февраля он возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии.
Уже после встречи с Александром Лукашенко Михаил Мясникович пообщался с журналистами. Он рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве Союза. По его мнению, вопрос непростой – дискуссионный. Он станет одним из ключевых на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Кроме того, Михаил Мясникович рассказал, что ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на 200 миллиардов долларов. Речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские компании, которые будут объединены по принципу бизнеса.
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Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30...
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