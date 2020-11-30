Как разрешить газовый вопрос на пространстве ЕАЭС? Мнение Михаила Мясниковича

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30 ноября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем. С февраля он возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии.

Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»





Уже после встречи с Александром Лукашенко Михаил Мясникович пообщался с журналистами. Он рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве Союза. По его мнению, вопрос непростой – дискуссионный. Он станет одним из ключевых на заседании Высшего Евразийского экономического совета.





Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

У нас есть общая программа формирования общего рынка газа. И в соответствии с этой программой во втором этапе в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут, мы так рассчитываем, прописаны все детали: формирование цены на газ и формирование тарифов на прокачку газа. Здесь есть несколько вопросов: или делать это на пять государств, или же, значит, удачнее, может быть, решить это в рамках двусторонних отношений. Например, Казахстан и Россия занимают одну позицию, три государства – несколько иную позицию. Причем Киргизская Республика ставит вопрос об урегулировании торговли газом с третьими странами.





Кроме того, Михаил Мясникович рассказал, что ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на 200 миллиардов долларов. Речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские компании, которые будут объединены по принципу бизнеса.