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В Минске автомобиль врезался в светофор на улице Богдановича
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске ночью легковушка врезалась в светофор. 23-летний водитель двигался по улице Богдановича в направлении Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и снес светофор. Пострадавших нет. На автомобиле была установлена летняя резина.
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Новости Беларуси. В Минске ночью легковушка врезалась в светофор. 23-летний водитель двигался по улице Богдановича в направлении Янки Купалы, сообщили в программе...
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