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Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС

30.11.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По видеосвязи с коллегами общался премьер-министр Беларуси. Роман Головченко заявил, что наша страна готова расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС.  

Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС

Обсуждались и другие вопросы. В непростых для всего мира эпидобстоятельствах акцент смещается на усиление экономического партнерства и совместную борьбу с последствиями пандемии. Кроме того, повысить международный авторитет ШОС сможет слаженная работа всех структур организации. Так, Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда, который не будет зависеть от Запада. А также усиление роли Энергетического клуба.  

Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Седьмого ноября текущего года в Беларуси состоялся запуск атомной электростанции, что позволило нам войти в число ядерных государств. Учитывая, что наша организация объединяет несколько ядерных государств, полагаю, что настало время подумать над созданием в рамках ШОС отдельного механизма, предусматривающего регулярные встречи, совещания по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям. Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере.  

Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС

Статус наблюдателя ШОС наша страна получила летом 2015-го и активно участвует во всех основных направлениях деятельности Шанхайского партнерства. Беларусь поддерживает идею расширения полномочий для стран-наблюдательниц. Нам есть чем поделиться: это использование современных навигационных систем, наработки в IT-сфере и борьбе с вирусами.  

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Новости Беларуси. 30 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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