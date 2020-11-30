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Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждались и другие вопросы. В непростых для всего мира эпидобстоятельствах акцент смещается на усиление экономического партнерства и совместную борьбу с последствиями пандемии. Кроме того, повысить международный авторитет ШОС сможет слаженная работа всех структур организации. Так, Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда, который не будет зависеть от Запада. А также усиление роли Энергетического клуба.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Статус наблюдателя ШОС наша страна получила летом 2015-го и активно участвует во всех основных направлениях деятельности Шанхайского партнерства. Беларусь поддерживает идею расширения полномочий для стран-наблюдательниц. Нам есть чем поделиться: это использование современных навигационных систем, наработки в IT-сфере и борьбе с вирусами.
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Новости Беларуси. 30 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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