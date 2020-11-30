Адвокат: Бабарико остается под стражей, Кипр не предлагали

Источник материала: АФН

Виктор Бабарико не получал никаких предложений по своему освобождению и остается под стражей в СИЗО КГБ.

Об этом сообщил в понедельник представитель защиты Бабарико, адвокат Дмитрий Лаевский.

"С утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич все так же, как и до выходных, содержится под стражей", - написал Лаевский в своем Telegram-канале.

"Никаких предложений про освобождение не звучало. Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения", - заявил Лаевский.

Накануне член президиума Координационного совета Павел Латушко, комментируя переговоры Лукашенко и Лаврова и требуя раскрыть детали сочинских договоренностей, допустил, что Бабарико уже может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну.