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Адвокат: Бабарико остается под стражей, Кипр не предлагали
Источник материала: АФН
Виктор Бабарико не получал никаких предложений по своему освобождению и остается под стражей в СИЗО КГБ.
Об этом сообщил в понедельник представитель защиты Бабарико, адвокат Дмитрий Лаевский.
"С утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич все так же, как и до выходных, содержится под стражей", - написал Лаевский в своем Telegram-канале.
"Никаких предложений про освобождение не звучало. Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения", - заявил Лаевский.
Накануне член президиума Координационного совета Павел Латушко, комментируя переговоры Лукашенко и Лаврова и требуя раскрыть детали сочинских договоренностей, допустил, что Бабарико уже может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну.
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Виктор Бабарико не получал никаких предложений по своему освобождению и остается под стражей в СИЗО КГБ.
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