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Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На днях Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды, как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим обвинениям.

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение

Сергей Тихановский во время суда в Гродно, 1 июля 2020 года. Фото Радыё Свабода

Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Однако следственные органы пошли другим путем — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей — до 18 месяцев, пишет TUT.BY.

Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подробности по делу защитники не раскрывают: с них взяли подписку о неразглашении.
 
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