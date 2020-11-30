Источник материала: Салiдарнасць

На днях Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды, как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим обвинениям.





Сергей Тихановский во время суда в Гродно, 1 июля 2020 года. Фото Радыё Свабода

Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Однако следственные органы пошли другим путем — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволяет и дальше удерживать его под стражей — до 18 месяцев, пишет TUT.BY .

Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении.