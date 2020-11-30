По данным национального депозитария, номинал одной акции (вне зависимости от того, простая она или привилегированная) равен 37 руб. 66 коп. То есть Baltic Beverages готова переплатить более чем в 56 раз. При этом 500 акций — это всего лишь около 0,3%.





«Дочка» Carlsberg и ранее была готова переплачивать. Международный пивной гигант последовательно увеличивает долю в белорусской компании. Ранее она уже приобрела контрольный пакет в размере около 80% или более. Эта сделка вошла в топ-20 крупнейших слияний и поглощений с участием белорусских компаний с начала XXI века.





По итогам прошлого года «Аливария» показала рост выручки примерно на 15% — почти до 190 млн рублей. Годовая прибыль держится на уровне более 20 млн.