"Зачем убили Рому?" В Минске снова прошел Марш мудрости

Салідарнасць » следит за происходящим. В Минске — традиционный по понедельникам марш пенсионеров. От Красного костела его участники планировали пройти по проспекту Независимости. «» следит за происходящим.





15.50. Небольшая группа пенсионеров все же добралась до площади Якуба Коласа.





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15.34. Сообщается, что возле Володарки троим участникам марша стало плохо. Приехала скорая. Несмотря на это группу находящихся там пенсионеров задержали и увезли в Московкое РУВД





15.20. TUT.BY публикует фото, на которых видна атмосфера сегодняшнего Марша пенсионеров. На одном из плакатов можно прочитать «Сынок, не бей меня».

















15.05. Одна часть колонны Марша пенсионеров идет к Немиге от «Фрунзенской», вторая — была вытеснена с проспекта на Володарского.





Проходя, люди скандировали: «За что убили Рому?»





14.57. Еще одна часть участников Марша пенсионеров возле здания КГБ… водила хоровод. После их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках, сообщает TUT.BY.









14.53. На пересечение проспекта и Володарского силовики зажали часть участников марша в кольцо. На видео видно, как держатся пенсионеры, а также задержания минимум двух человек.









14.50. Появилось видео, как милицейский бус сбил одного из бегущих с автоматом силовика.













14.45. Колонны дошла до кинотеатра «Беларусь» у метро «Фрунзенская».

Вдоль колонны на проезжей части стоят силовики.









14.39. Части участников Марша удалось обойти силовиков на пересечении Володарского и Независимости. Колонна дошла до ГУМа, где люди в балаклавах развернули ее в обратную сторону.





14.24. Проспект Независимости закрыт для автомобилистов от Бобруйской до Сурганова. Сообщается также про перекрытую в сторону центра Кальварийскую от развязки с Машерова.













14.15. «Марш пенсионеров» движется по Минску. Силовики решили остановить его прямо на подходах. Возле гостиницы «Минск» (на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского) они перекрыли движение по тротуару. В итоге колонна двинулась в обход.

















13.45. У Макдоналдса на площади Независимости появилось объявление. С 14.00 до 15.00 в ресторане быстрого питания запланирован санитарный перерыв. Совпадение?