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Количество киберпреступлений в странах ОДКБ в первом полугодии 2020-го выросло в пять раз
30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество киберпреступлений в странах – членах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в первом полугодии 2020 года увеличилось в пять раз и превысило 64 тысячи, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. В понедельник он выступил на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.
По его словам, для пресечения использования инновационных технологий в интересах международного терроризма, в том числе вербовки новых членов, в формате ОДКБ была проведена операция постоянного действия под названием «Прокси».
По словам генсека ОДКБ, это количество увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 годов в пять раз. По итогам выявленных правонарушений в государствах – членах ОДКБ было возбуждено свыше 30 тысяч уголовных дел – это в три раза больше, чем в минувшем году.
Ранее начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук заявил, что
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За шесть месяцев 2020 года число таких преступлений превысило 64 тысячи, указал генсек организации Станислав Зась.
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