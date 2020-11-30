Количество киберпреступлений в странах ОДКБ в первом полугодии 2020-го выросло в пять раз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество киберпреступлений в странах – членах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в первом полугодии 2020 года увеличилось в пять раз и превысило 64 тысячи, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. В понедельник он выступил на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.

По его словам, для пресечения использования инновационных технологий в интересах международного терроризма, в том числе вербовки новых членов, в формате ОДКБ была проведена операция постоянного действия под названием «Прокси».

«За первое полугодие 2020 года по результатам операции отмечается увеличение количества выявленных фактов на территории наших государств, их более 64 тысяч, свидетельствующих о совершении преступлений с использованием сферы информационных технологий и совершения противоправных действий против государств-членов ОДКБ и их граждан», – подчеркнул Зась.

По словам генсека ОДКБ, это количество увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 годов в пять раз. По итогам выявленных правонарушений в государствах – членах ОДКБ было возбуждено свыше 30 тысяч уголовных дел – это в три раза больше, чем в минувшем году.