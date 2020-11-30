Въезд в Литву «по особым гуманитарным причинам» разрешен 674 гражданам Беларуси

По состоянию на 30 ноября въезд в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам разрешен 674 гражданам Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Литвы.





Отмечается, что из тех белорусов, кто получил соответствующее разрешение, 268 уже находятся в Литве. 62 человека обратились за предоставлением убежища.

В МВД Литвы напомнили, что разрешение выдается по ходатайству Министерства иностранных дел страны, в котором должны быть обоснованы особые причины для въезда иностранца — например довлеющие над ним политические обстоятельства или угроза его безопасности. Разрешения также выдаются «гражданам Беларуси, пострадавшим от режима и репрессий, или преследуемым активным оппозиционерам».

«Мы видим, что и количество выданных разрешений, и количество прибывших не растут так быстро, как вначале, — цитирует пресс-служба МВД главу министерства Риту Тамашунене. — Люди подают заявки и получают разрешения быстро, но потоки уже не так велики. Прибывающие белорусские граждане могут находиться в Литве, но они также могут вернуться в свою страну, если считают, что для них это безопасно».

Литва начала выдавать гражданам Беларуси разрешение на въезд по особым гуманитарным причинам 11 августа.

30 ноября новостной портал Delfi сообщил, что МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать литовские национальные визы белорусам, которые пострадали от нарушения прав человека. Соответствующий проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании литовского правительства. Согласно документу в случае предоставления мотивированных заявлений о невзимании консульского сбора национальные литовские визы будут выдаваться бесплатно.

«По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывает все больше граждан Беларуси», — говорится в обращении МИД Литвы к правительству. Многие из них въезжают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными основаниями и обладая шенгенской визой. Но в случае, если они хотят законно оставаться в Литве на более длительный срок, они должны получить долгосрочные национальные визы.

Сейчас, отмечает литовский МИД, решение о взимании консульского сбора при обращении за национальной литовской визой белорусских граждан, пострадавших от репрессий, в консульские и дипломатические представительства Литвы принимает глава этого представительства.