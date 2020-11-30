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Журналистку «Новага Часу» Яну Трусило вновь арестовали — теперь на 15 суток
Источник материала: Навiны
Внештатный фотокорреспондент издания «Новы Час» Яна Трусило осуждена на 15 суток ареста. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, такое решение вынесла 30 ноября судья суда Ленинского района Минска Юлия Шут.
Трусило была задержана 29 ноября во время акций протеста в Минске, на которых она вела фотосъемку.
Журналистку доставили в Ленинское РУВД, а затем в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.
Это уже второе задержание Трусило в ноябре. Первый раз она была задержана 1 ноября, когда работала на Марше против террора. Тогда Трусило получила 13 суток ареста, которые отбывала сначала на Окрестина, а затем в СИЗО в Барановичах.
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Внештатный фотокорреспондент издания «Новы Час» Яна Трусило осуждена на 15 суток ареста. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, такое решение вынесла 30...
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