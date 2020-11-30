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СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Слуцкого сыродельного комбината

30.11.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Копыльский РОСК завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего директора филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», обвиняемого в совершении коррупционных преступлений, сообщили в пресс-службе СК.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Слуцкого сыродельного комбината
Источник: agronews.com

По данным следствия, летом 2018 года руководитель филиала заключил договор подряда с одним из предприятий Солигорского района о проведении строительно-монтажных работ на складе. Под видом текущего ремонта склада капитально ремонтировалось здание автомастерской. После окончания работ на объекте директор подписал акты выполненных работ, в которых подрядчиком были завышены объемы как работ, так и использованных стройматериалов на общую сумму более 61 тыс. рублей.

За ущерб в особо крупном размере обвиняемый получил от представителя подрядчика набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой. Кроме того, директору филиала отремонтировали кухню и коридор дома. Общая сумма полученных материальных ценностей составила более 33 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Копыльский РОСК завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего директора филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», обвиняемого в...
 
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