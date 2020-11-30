ГАИ рассказала, где установит мобильные камеры скорости в декабре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В восьми местах по городу будут установлены мобильные камеры фотофиксации скорости в декабре, об этом Sputnik рассказала официальный представитель ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

С 1 по 31 декабря с 07:00 до 03:00 камеры фотофиксации с ограничением 60 км/ч будут ежедневно установлены на Партизанском проспекте в районе дома №108 и улице Притыцкого, 91, а также проспекте Независимости, 156 (там нельзя разгоняться более 80 километров в час).

По нечетным декабрьским дням с 21:00 до 03:00 датчики установят на пересечении проспекта Независимости и улицы Фогеля (в 80 км/ч) и на Академической, 20 (60 км/ч). По четным датам в это же время суток камеры будут работать на двух проспектах – Партизанском в районе дома №147 и Независимости, 45. Там датчики контроля будут "ловить" тех, кто превышает установленную скорость 60 км/ч.

Впервые задействуют камеру на Орловской, 80 с ограничением скорости 60 км/ч. Во вторник, 1 декабря, она будет работать с 11:00 до 12:00, с 2 по 10 декабря – с 07:00 до 20:00, с 11 по 20 декабря – с 07:00 до 12:00, а также с 16:00 до 20:00. В канун Нового года, с 21 по 30 декабря – с 20:00 до 02:00.

"Посмотрели со спутника, что в этом районе Минска довольно скоростной участок, очень много превышений. Датчик будет работать пока в тестовом режиме, то есть если водители будут попадаться, штрафы они не получат", – пояснила собеседница агентства.

Напомним, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря прошлого года, однако их периодически задействуют в местах повышенной аварийности. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них 57 – мобильных.