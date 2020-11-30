ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ рассказала, где установит мобильные камеры скорости в декабре

30.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В восьми местах по городу будут установлены мобильные камеры фотофиксации скорости в декабре, об этом Sputnik рассказала официальный представитель ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

© Sputnik / Максим Блинов
Признан опасным: левый поворот с Немиги на улицу Мясникова закрыли

С 1 по 31 декабря с 07:00 до 03:00 камеры фотофиксации с ограничением 60 км/ч будут ежедневно установлены на Партизанском проспекте в районе дома №108 и улице Притыцкого, 91, а также проспекте Независимости, 156 (там нельзя разгоняться более 80 километров в час).

По нечетным декабрьским дням с 21:00 до 03:00 датчики установят на пересечении проспекта Независимости и улицы Фогеля (в 80 км/ч) и на Академической, 20 (60 км/ч). По четным датам в это же время суток камеры будут работать на двух проспектах – Партизанском в районе дома №147 и Независимости, 45. Там датчики контроля будут "ловить" тех, кто превышает установленную скорость 60 км/ч.

Впервые задействуют камеру на Орловской, 80 с ограничением скорости 60 км/ч. Во вторник, 1 декабря, она будет работать с 11:00 до 12:00, с 2 по 10 декабря – с 07:00 до 20:00, с 11 по 20 декабря – с 07:00 до 12:00, а также с 16:00 до 20:00. В канун Нового года, с 21 по 30 декабря – с 20:00 до 02:00.

"Посмотрели со спутника, что в этом районе Минска довольно скоростной участок, очень много превышений. Датчик будет работать пока в тестовом режиме, то есть если водители будут попадаться, штрафы они не получат", – пояснила собеседница агентства.

Напомним, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря прошлого года, однако их периодически задействуют в местах повышенной аварийности. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них 57 – мобильных.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дисклокацию датчиков меняют на минских дорогах ежемесячно в зависимости от аварийности, заранее сообщая об этом участникам дорожного движения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество киберпреступлений в странах ОДКБ в первом полугодии 2020-го выросло в пять раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика