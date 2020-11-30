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Правительство Британии хочет внести коррективы в сериал "Корона"
30.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правительство Британии решило встать на защиту семьи Елизаветы II: министры настаивают на изменениях в скандальном сериале "Корона".
Сериал о монаршей семье выходит на платформе Netflix больше трех лет, но только сейчас вызвал шквал эмоциональных отзывов в сети. А все дело в том, что сюжет нового сезона драмы закручен вокруг судьбы принцессы Дианы, ее брака с принцем Чарльзом и его тайной связи с Камиллой Паркер-Боулз.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Министр культуры Британии Оливия Дауден отметила, что планирует связаться с представителями Netflix и внести изменения в сериал "Корона": на подобный шаг ее подтолкнули отзывы в сети.
Министр хочет потребовать у компании разместить особое предупреждение - "не принимать вымысел за действительность", перед каждым эпизодом сериала.
"Это красивая подача, но только художественного произведения. Вот почему Netflix следует предупреждать об этом изначально. Как и в случае с другими проектами сервиса. Иначе, боюсь, что подрастающее поколение, может воспринять выдумку за реальность", - высказалась Дауден.
Напомним, что из-за нового сезона сериала Меган Маркл и принца Гарри
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По мнению министра культуры, молодое поколение пользователей Netflix может принять вымысел за настоящие факты, что навредит репутации королевства.
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