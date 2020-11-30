Источник материала: Sputnik Беларусь

Правительство Британии решило встать на защиту семьи Елизаветы II: министры настаивают на изменениях в скандальном сериале "Корона".

Сериал о монаршей семье выходит на платформе Netflix больше трех лет, но только сейчас вызвал шквал эмоциональных отзывов в сети. А все дело в том, что сюжет нового сезона драмы закручен вокруг судьбы принцессы Дианы, ее брака с принцем Чарльзом и его тайной связи с Камиллой Паркер-Боулз.

Министр культуры Британии Оливия Дауден отметила, что планирует связаться с представителями Netflix и внести изменения в сериал "Корона": на подобный шаг ее подтолкнули отзывы в сети.

Министр хочет потребовать у компании разместить особое предупреждение - "не принимать вымысел за действительность", перед каждым эпизодом сериала.

"Это красивая подача, но только художественного произведения. Вот почему Netflix следует предупреждать об этом изначально. Как и в случае с другими проектами сервиса. Иначе, боюсь, что подрастающее поколение, может воспринять выдумку за реальность", - высказалась Дауден.

Напомним, что из-за нового сезона сериала Меган Маркл и принца Гарри вынуждают разорвать контракт с Netflix.

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