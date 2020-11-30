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Инспекторы ГАИ остановили грузовик с уснувшим за рулем водителем – видео

30.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители обратили внимание автомобиль, так как он при движении вилял из полосы в полосу.

На спецсигналы водитель грузовика не реагировал, однако затем машина все же остановилась. Выяснилось, что мужчина сильно устал и уснул в дороге – его разбудили милиционеры.

Инспекторы, чтобы не подвергать участников движения риску, сами доставили грузовик и его водителя к месту стоянки в Гомель – за руль сел один из сотрудников ГАИ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники ГАИ сумели остановить на трассе М10 в Гомельской области фуру, водитель которой уснул за рулем. Смотрите на видео кадры, снятые инспекторами.
 
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