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Инспекторы ГАИ остановили грузовик с уснувшим за рулем водителем – видео
30.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правоохранители обратили внимание автомобиль, так как он при движении вилял из полосы в полосу.
На спецсигналы водитель грузовика не реагировал, однако затем машина все же остановилась. Выяснилось, что мужчина сильно устал и уснул в дороге – его разбудили милиционеры.
Инспекторы, чтобы не подвергать участников движения риску, сами доставили грузовик и его водителя к месту стоянки в Гомель – за руль сел один из сотрудников ГАИ.
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Сотрудники ГАИ сумели остановить на трассе М10 в Гомельской области фуру, водитель которой уснул за рулем. Смотрите на видео кадры, снятые инспекторами.
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