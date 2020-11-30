Инспекторы ГАИ остановили грузовик с уснувшим за рулем водителем – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители обратили внимание автомобиль, так как он при движении вилял из полосы в полосу.

На спецсигналы водитель грузовика не реагировал, однако затем машина все же остановилась. Выяснилось, что мужчина сильно устал и уснул в дороге – его разбудили милиционеры.

Инспекторы, чтобы не подвергать участников движения риску, сами доставили грузовик и его водителя к месту стоянки в Гомель – за руль сел один из сотрудников ГАИ.