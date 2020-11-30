Новикова: падение экономики в странах ЕАЭС требует нетрадиционных решений

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Новикова: падение ВВП в странах ЕАЭС требует нетрадиционных выходов из ситуации!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Обсуждались вопросы предстоящего саммита Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в формате видеоконференции 11 декабря.

"Ситуация такова, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе, так проще преодолеть всякие трудности, надо этим путем и идти", – отметил белорусский лидер.

О том, как преодолеть текущие проблемы экономики стран ЕАЭС, слушателям радио Sputnik рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, профессор Ирина Новикова.

"Падение ВВП в странах ЕАЭС ожидается в пределах 3,5 - 3,9%, что требует нетрадиционных выходов из сложившейся ситуации. Следует помнить, что мир поменялся, он переходит к постиндустриальной экономике, которая будет опираться на инновации. К тому же, нашу традиционную продукцию никто не пустит на развитые рынки, они поделены. Доходы в тех странах, которые готовы покупать нашу продукцию, недостаточно высоки, чтобы Беларуси и России торговать с ними с прибылью", – рассуждает эксперт.

Как выстроить новые подходы к экономике ЕАЭС, слушайте подробнее в комментарии известного белорусского экономиста, профессора Ирины Новиковой на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Уралов: белорусской власти необходимо провести работу над ошибками



над ошибками Фурсов: не нужно отдавать нашу "европейскость" Западу

Костевич рассказала, какие пенсии будут у белорусов после 1 декабря