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Новикова: падение экономики в странах ЕАЭС требует нетрадиционных решений
30.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник
"Ситуация такова, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе, так проще преодолеть всякие трудности, надо этим путем и идти", – отметил белорусский лидер.
© Sputnik / Алексей Никольский
О том, как преодолеть текущие проблемы экономики стран ЕАЭС, слушателям радио Sputnik рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, профессор Ирина Новикова.
"Падение ВВП в странах ЕАЭС ожидается в пределах 3,5 - 3,9%, что требует нетрадиционных выходов из сложившейся ситуации. Следует помнить, что мир поменялся, он переходит к постиндустриальной экономике, которая будет опираться на инновации. К тому же, нашу традиционную продукцию никто не пустит на развитые рынки, они поделены. Доходы в тех странах, которые готовы покупать нашу продукцию, недостаточно высоки, чтобы Беларуси и России торговать с ними с прибылью", – рассуждает эксперт.
Как выстроить новые подходы к экономике ЕАЭС, слушайте подробнее в комментарии известного белорусского экономиста, профессора Ирины Новиковой на радио Sputnik Беларусь.
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Как по-новому выстроить стратегию ЕАЭС: доктор экономических наук Ирина Новикова призывает в первую очередь прислушаться к мнению ученых.
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