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Почти 9 миллионов рублей. Долги минчан по «коммуналке» практически не сокращаются
Источник материала: Onliner
Неоплата «коммуналки» стала еще одной формой протеста белорусов. ЖКХ как может борется с этой активностью: начисляется пеня, высылаются предупредительные письма, совершаются походы в квартиры для проведения профилактических бесед, в отдельных случаях даже отключают электроэнергию в жилье. Однако ситуация не очень-то меняется в лучшую сторону. Видимо, горожане научились находить баланс между своими интересами и вероятностью заполучить неприятные последствия.
В начале прошлого месяца ЕРСЦ Минска
И все же динамики, которой можно было бы хвастаться, нет. Сравним два сообщения от агентства
Известия за октябрь
«В столице по состоянию на 1 октября 2020 г. задолженность за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, составила 8 млн 932 тыс. рублей. За последние три месяца — с июля по сентябрь — сумма долга выросла более чем на 1 млн рублей. Отчасти это связано с тем, что за этот период город пополнился новостройками, из-за чего общее количество лицевых счетов увеличилось на 2502 и достигло 711 066. В то же время выросло количество просроченных лицевых счетов в процентном отношении: на 1 июля их было 54 172, или 7,6%, на 1 октября — 74 828, или 10,5%».
Известия за ноябрь
«По состоянию на 1 ноября общая сумма просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в Минске составила 8 млн 920 тыс. 846 рублей. Всего же на начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал „Единый расчетно-справочный центр г. Минска“, просроченная задолженность имеется по 70 872, или 9,96%».
Таким образом, просроченная задолженность сократилась всего на 11 154 рубля (при совсем небольшом приросте лицевых счетов — всего 273). Совсем не те цифры, которыми можно хвастаться на коллегии министерства. Подождем, каким будет декабрь — платежки с учетом отопления придут куда тяжелее.
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Неоплата «коммуналки» стала еще одной формой протеста белорусов. ЖКХ как может борется с этой активностью: начисляется пеня, высылаются предупредительные письма,...
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